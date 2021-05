Covid Napoli | “Subito un Hub vaccinale alla Municipalità V”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“A, nell’ambito del territorio della5, che comprende i quartieri collinari del Vomero e dell’Arenella, dove risiedono circa centoventimila napoletani, si rende necessario realizzare, in tempi rapidi, un apposito hub, allo stato mancante. Tanto anche per limitare gli spostamenti sul territorio della Città, evitando così le lunghe file che si stanno registrando, con elevati tempi d’attesa, con conseguenti perdite di tempo, con notevoli disagi per raggiungere le poche postazioni attualmente attive nel capoluogo partenopeo e con ripercussioni anche di natura economica, che riguardano pure gli eventuali accompagnatori “. A formulare la richiesta è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero. Nel mese di marzo scorso – ...

...sviluppo di probiotici di prossima generazione e spin - off dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha depositato domanda di brevetto per un vaccino batterico contro la sindrome da Covid-19...