Covid Marche | oggi 314 contagi | bollettino 7 maggio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 314 ida coronavirus nelle, 7, secondo i dati deldella regione. Nella giornata caratterizzata da novità su zona gialla, arancione e rossa, il Servizio Sanità delleha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4466 tamponi: 2508 nel percorso nuove diagnosi (di cui 631 nello screening con percorso Antigenico) e 1958 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 314 (46 in provincia di Macerata, 47 in provincia di Ancona, 145 in provincia di Pesaro-Urbino, 18 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (51 casi rilevati), contatti in setting domestico (75 casi rilevati), contatti ...

ANCONA - Tanto tuonò he piovve: la Regioneapre finalmente le prenotazioni per i vaccini antialla fascia 60 - 64 anni , già annunciata e poi rimandata. Le prenotazioni apriranno domani, sabato 8 maggio: tutte le indicazioni sul ...... confermate in zona gialla , ma con 7 comuni in bilico con l'arancione rafforzato l'emergenzanon può considerarsi superata. Oggi il Gores ha segnalato 314 nuovi positivi nelle. Un dato ...CASI ATTIVI - I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 39.515 (+438 rispetto a ieri). TERAPIA INTENSIVA - I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 204 (-9 rispetto a ieri), 1.466 que ...I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 314 (46 in provincia di Macerata, 47 in provincia di Ancona, 145 in provincia di Pesaro-Urbino, 18 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Ascoli Piceno e ...