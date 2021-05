Covid, manca personale per il tracciamento: scuole chiuse ad Iglesias, Carbonia e Sant’Antioco fino al 21 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) scuole chiuse nei principali centri del Sulcis-Iglesiente per l'impossibilità dell'Ats di assicurare il tracciamento dei contagi, causa carenza di personale: 5 persone per una bacino di 150 mila persone. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021)nei principali centri del Sulcis-Iglesiente per l'impossibilità dell'Ats di assicurare ildei contagi, causa carenza di: 5 persone per una bacino di 150 mila persone. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, manca personale per il tracciamento: scuole chiuse ad Iglesias, Carbonia e Sant’Antioco fino al 21 maggio - cri_2020 : RT @QuinziUgo: 'Quelli che muoiono di Covid quanti anni hanno?... I miei nonni, se devono morire morissero' Non manca solo l'empatia, in q… - Gio_Scorza : RT @QuinziUgo: 'Quelli che muoiono di Covid quanti anni hanno?... I miei nonni, se devono morire morissero' Non manca solo l'empatia, in q… - SilvanaColomb10 : RT @QuinziUgo: 'Quelli che muoiono di Covid quanti anni hanno?... I miei nonni, se devono morire morissero' Non manca solo l'empatia, in q… - fordeborah5 : RT @QuinziUgo: 'Quelli che muoiono di Covid quanti anni hanno?... I miei nonni, se devono morire morissero' Non manca solo l'empatia, in q… -