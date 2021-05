Covid Lombardia, oggi 1.759 contagi e 25 morti: bollettino 7 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 1.759 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 7 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 51.195 tamponi nella Regione con una percentuale di positività al 3,4%. I guariti e i dimessi sono stati 2.680 da ieri. Scende sotto 3mila la quota di pazienti Covid ricoverati: sono 2.968, 104 in meno di ieri. Anche nelle terapie intensive si scende a 491 ricoverati, 22 in meno di ieri. Da inizio pandemia ci sono stati 33.106 decessi in Lombardia. Milano e la sua provincia contano 582 nuovi casi di Covid19, in città sono 199. A Brescia ci sono 224 nuovi casi, a Bergamo 130. I contagi a Como sono 136, a Monza 160 e a Varese 176. Sotto i ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 1.759 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 7. Nella tabella si fa riferimento ad altri 25. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 51.195 tamponi nella Regione con una percentuale di positività al 3,4%. I guariti e i dimessi sono stati 2.680 da ieri. Scende sotto 3mila la quota di pazientiricoverati: sono 2.968, 104 in meno di ieri. Anche nelle terapie intensive si scende a 491 ricoverati, 22 in meno di ieri. Da inizio pandemia ci sono stati 33.106 decessi in. Milano e la sua provincia contano 582 nuovi casi di19, in città sono 199. A Brescia ci sono 224 nuovi casi, a Bergamo 130. Ia Como sono 136, a Monza 160 e a Varese 176. Sotto i ...

