Covid | le notizie di oggi Vaccini | ieri superate le 500 mila dosi somministrate LIVE

(Di venerdì 7 maggio 2021) Le somministrazioni di vaccino antihanno di nuovo superato quota mezzo milione: il dato (per ora provvisorio) della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria è di oltre 501, ma il dato definitivo dovrebbe superare i 510. Speranza proroga stop ingresso da India, Sri Lanka, Bangladesh al 30 maggio, fatta eccezione per cittadini italiani.i nuovi colori delle Regioni

Advertising

borghi_claudio : MA... MA... MA... Londra stima un rimbalzo record post Covid - Economia - ANSA - Agenzia_Ansa : 'E' una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie invocano misure straordinarie', gli Usa annunciano… - Agenzia_Ansa : Svolta di Joe Biden sui vaccini: l'amministrazione Usa ha annunciato di essere favorevole a rimuovere le protezioni… - corriereroma : «Il bus al funerale era il suo»: gli amici dell’autista Tpl morto di Covid difendono il corteo - Tp24it : Padiglione Covid a Marsala: ecco finalmente le carte. E non sono buone ... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

Il Sole 24 ORE

...50 verranno recepite ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di- ...07 mag 08:46, Gb: timori crescenti per varianti indiane Le varianti indiane del- 19 sono state identificate in tutta l'Inghilterra, anche nelle case di cura, tra i crescenti timori sulla ...Tra di loro, quattro su cinque hanno figli con meno di 5 anni. Lo denuncia Save the Children alla Vigilia della Festa della Mamma (ANSA) ...Negli Stati Uniti atteso calo della disoccupazione e aumento dei posti. Indici poco mossi, nonostante i nuovi record di Wall Street. A Piazza Affari ancora focus sulle trimestrali ...