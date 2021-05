Covid, le notizie di oggi. Da lunedì al via prenotazione vaccini per over 50. DIRETTA (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l'apertura dell'amministrazione Biden, anche l'Ue con von der Leyen valuta la deroga sui brevetti dei vaccini, che sarà discussa al vertice informale dei leader di Porto nel fine settimana. Dubbi della Merkel. Speranza proroga stop ingresso da India, Sri Lanka, Bangladesh al 30 maggio, fatta eccezione per cittadini italiani. oggi i nuovi colori delle Regioni Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l'apertura dell'amministrazione Biden, anche l'Ue con von der Leyen valuta la deroga sui brevetti dei, che sarà discussa al vertice informale dei leader di Porto nel fine settimana. Dubbi della Merkel. Speranza proroga stop ingresso da India, Sri Lanka, Bangladesh al 30 maggio, fatta eccezione per cittadini italiani.i nuovi colori delle Regioni

Advertising

borghi_claudio : MA... MA... MA... Londra stima un rimbalzo record post Covid - Economia - ANSA - Agenzia_Ansa : 'E' una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie invocano misure straordinarie', gli Usa annunciano… - Agenzia_Ansa : Svolta di Joe Biden sui vaccini: l'amministrazione Usa ha annunciato di essere favorevole a rimuovere le protezioni… - DamatoRicardo : Virologo GAVI Fondazione Gates: 'Vaccini COVID causeranno Genocidio Globale' » Notizie IN - Enzaedma60 : RT @mgdj56: Le #Mascherine per la bocca impiegano fino a 450 anni per decomporsi nell'ambiente. Lo mette in evidenza il Dipartimento per l'… -