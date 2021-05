Covid, le news. Nessuna regione a rischio alto. Brusaferro: scende età media contagi. LIVE (Di venerdì 7 maggio 2021) Atteso il nuovo bollettino. "L'età media dei casi scende a 41 anni e anche l'età media dei ricoveri scende a 65 anni" ha affermato il presidente dell'Iss. Sei Regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato. Le altre 15 Regioni e province hanno una classificazione di rischio basso. In leggero aumento, per la seconda settimana consecutiva, l'indice Rt in Italia, salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. Di Maio: "Il 16/5 data auspicabile per superare il coprifuoco" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 maggio 2021) Atteso il nuovo bollettino. "L'etàdei casia 41 anni e anche l'etàdei ricoveria 65 anni" ha affermato il presidente dell'Iss. Sei Regioni e province autonome hanno una classificazione dimoderato. Le altre 15 Regioni e province hanno una classificazione dibasso. In leggero aumento, per la seconda settimana consecutiva, l'indice Rt in Italia, salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. Di Maio: "Il 16/5 data auspicabile per superare il coprifuoco"

