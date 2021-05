Covid | le news Bollettino di oggi | 10 553 contagi su 328 612 tamponi | 207 i decessi

(Di sabato 8 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 3,2%. Calano i ricoveri ordinari (-536) e terapie intensive (-55). Brusaferro: "L'età media dei casi scende a 41 anni e anche l'età media dei ricoveri scende a 65 anni". Sei Regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato, le altre rischio basso. In leggero aumento l'indice Rt in Italia, salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. Di Maio: "Il 16/5 data auspicabile per superare il coprifuoco"

A patto, però, che siano vaccinati, guariti dalo si siano sottoposti a un tampone (ovviamente con esito negativo) nelle 48 ore precedenti alla partenza. Un'eventualità, quest'ultima, che ...... una minima dose di quei raggi, in un periodo molto breve, è in grado di inattivare completamente il- 19. Se osserviamo al microscopio il virus e lo mettiamo su un tappeto di cellule polmonari,...Cartelle esattoriali ferme fino a fine maggio. E poi si riparte. Ma con la possibilità di pagare a rate, con scadenza decennale, per chi ha subito forti perdite economiche durante la ...A poche ore dalla sfida del Tolive la Divisione ha deciso per il rinvio del match su richiesta della società lombarda ...