Covid | le news Bollettino di oggi | 10 553 contagi su 328 612 tamponi | 207 i decessi LIVE

(Di venerdì 7 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 3,2%. Brusaferro: "L'età media dei casi scende a 41 anni e anche l'età media dei ricoveri scende a 65 anni". Sei Regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato, le altre un rischio basso. In leggero aumento, per la seconda settimana consecutiva, l'indice Rt in Italia, salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. Di Maio: "Il 16/5 data auspicabile per superare il coprifuoco"

Il bollettino del Lazio di oggi: su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-3.721) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.063 casi positivi al Covid (+56), 17 ...