Covid, l’allarme di Save the Children: “96 mila mamme hanno perso il lavoro” (Di venerdì 7 maggio 2021) Quasi centomila mamme hanno perso il lavoro in Italia nel 2020. l’allarme è stato lanciato da Save the Children. La causa legata ai periodi di chiusura. Alla vigilia della festa della mamma, Save the Children denuncia come il Covid abbia avuto pesanti ricadute sulle donne con figli. Il rapporto di Save the Children Il quadro emerge dal sesto Rapporto “Le Equilibriste: la maternità in Italia 2021”. Molte donne, in sostanza, sono state penalizzate nel mercato del lavoro, a causa del carico di lavoro domestico e di cura che hanno dovuto sostenere durante i periodi di chiusura dei servizi per l’infanzia e delle ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) Quasi centoilin Italia nel 2020.è stato lanciato dathe. La causa legata ai periodi di chiusura. Alla vigilia della festa della mamma,thedenuncia come ilabbia avuto pesanti ricadute sulle donne con figli. Il rapporto ditheIl quadro emerge dal sesto Rapporto “Le Equilibriste: la maternità in Italia 2021”. Molte donne, in sostanza, sono state penalizzate nel mercato del, a causa del carico didomestico e di cura chedovuto sostenere durante i periodi di chiusura dei servizi per l’infanzia e delle ...

