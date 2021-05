Covid, Italia sempre più gialla. In zona arancione solo la Sicilia e la Valle d'Aosta (Di venerdì 7 maggio 2021) L Italia diventa sempre pi gialla e nessuna regione dovrebbe essere rossa: la Val d Aosta, l unica ancora a rischio alto, dovrebbe, infatti, diventare arancione. Verso un cambio di colore anche per ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 7 maggio 2021) Ldiventapie nessuna regione dovrebbe essere rossa: la Val d, l unica ancora a rischio alto, dovrebbe, infatti, diventare. Verso un cambio di colore anche per ...

matteosalvinimi : Il Covid Pass europeo ha senso per far ripartire il turismo e consentire agli stranieri di venire in Italia, ma non… - RobertoBurioni : La vittoria di Israele contro COVID-19 grazie alle vaccinazioni in una semplice immagine. Lo stesso può e deve avve… - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - DimezzatiS : RT @sarasarli: #VonderLeyen: 'L'Italia aveva ragione a chiedere l'intervento #Ue per il #Covid_19' Grazie Presidente #Conte - JohnHard3 : RT @StefaniaFalone: Covid Italia, indice Rt cresce ancora: 0,89. Le Regioni: «Superarlo, è poco affidabile» -