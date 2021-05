Covid Italia, Rezza: “Situazione in miglioramento ma massima cautela” (Di venerdì 7 maggio 2021) Migliora la Situazione relativa alla diffusione del Coronavirus in Italia, ma resta alta l’attenzione. “C’è una tendenza al miglioramento della Situazione epidemiologica in questo momento” ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia Iss-ministero Salute. “Naturalmente la Situazione esige sempre la massima cautela però, a parte l’Rt che è più o meno stabile – aumenta veramente di poco e resta al di sotto di 1 in maniera significativa – i dati di incidenza mostrano una tendenza a una graduale diminuzione”. “Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo sia l’occupazione dei posti di area medica, sia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021) Migliora larelativa alla diffusione del Coronavirus in, ma resta alta l’attenzione. “C’è una tendenza aldellaepidemiologica in questo momento” ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia Iss-ministero Salute. “Naturalmente laesige sempre laperò, a parte l’Rt che è più o meno stabile – aumenta veramente di poco e resta al di sotto di 1 in maniera significativa – i dati di incidenza mostrano una tendenza a una graduale diminuzione”. “Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo sia l’occupazione dei posti di area medica, sia ...

