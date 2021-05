Covid Italia oggi, 6 regioni a rischio moderato e 15 basso (Di venerdì 7 maggio 2021) “Si osserva un miglioramento generale del rischio” Covid oggi in Italia, “con nessuna Regione a rischio alto”. Mentre “sei regioni e Province autonome hanno una classificazione di rischio moderato (di cui una, Calabria, ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 15 regioni e Province autonome che hanno una classificazione di rischio basso”. E’ quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute relativo al periodo dal 26 aprile al 2 maggio. “Una Regione (Molise) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno un Rt puntuale maggiore di 1, ma con il limite inferiore sotto l’uno. Tutte le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “Si osserva un miglioramento generale delin, “con nessuna Regione aalto”. Mentre “seie Province autonome hanno una classificazione di(di cui una, Calabria, ad alta probabilità di progressione aalto nelle prossime settimane) e 15e Province autonome che hanno una classificazione di”. E’ quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute relativo al periodo dal 26 aprile al 2 maggio. “Una Regione (Molise) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno un Rt puntuale maggiore di 1, ma con il limite inferiore sotto l’uno. Tutte le ...

