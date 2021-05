Covid Italia oggi, 6 regioni a rischio moderato e 15 basso (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – “Si osserva un miglioramento generale del rischio” Covid oggi in Italia, “con nessuna Regione a rischio alto”. Mentre “sei regioni e Province autonome hanno una classificazione di rischio moderato (di cui una, Calabria, ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 15 regioni e Province autonome che hanno una classificazione di rischio basso”. E’ quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute relativo al periodo dal 26 aprile al 2 maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – “Si osserva un miglioramento generale delin, “con nessuna Regione aalto”. Mentre “seie Province autonome hanno una classificazione di(di cui una, Calabria, ad alta probabilità di progressione aalto nelle prossime settimane) e 15e Province autonome che hanno una classificazione di”. E’ quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute relativo al periodo dal 26 aprile al 2 maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

