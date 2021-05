Covid Italia, oggi 10.554 contagi e 207 morti: bollettino coronavirus 7 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 10.554 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nelle regioni -divise tra zona rossa, arancione e gialla con regole diverse per spostamenti, negozi, ristoranti- da ieri registrati altri 207 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 328.612 tamponi, l’indice di positività è al 3,28%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.253 (-55 da ieri), con 109 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 16.331 (-536 da ieri). LOMBARDIA – Sono 1.759 i nuovi casi. Da ieri registrati altri 25 morti, che portano il totale a 33.106. CAMPANIA – Sono 1.382 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 7 maggio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 10.554 idain, 7, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Nelle regioni -divise tra zona rossa, arancione e gialla con regole diverse per spostamenti, negozi, ristoranti- da ieri registrati altri 207. Nelle ultime 24 ore eseguiti 328.612 tamponi, l’indice di positività è al 3,28%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.253 (-55 da ieri), con 109 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 16.331 (-536 da ieri). LOMBARDIA – Sono 1.759 i nuovi casi. Da ieri registrati altri 25, che portano il totale a 33.106. CAMPANIA – Sono 1.382 idain Campania, 7, ...

