Covid Italia, indice Rt sale a 0,89 (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – Continua il lieve aumento dell'indice Rt?, che sale a 0,89 mentre la scorsa settimana era 0,85. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sull'andamento dei contagi di coronavirus in Italia. Oggi è atteso il verdetto sulle regioni che possono cambiare colore. L'Italia sarà in prevalenza zona gialla. I dati del bollettino di ieri della Protezione Civile hanno registrato 11.807 nuovi contagi e altri 258 morti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

