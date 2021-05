Covid Italia: Igd,'in primi 6 giorni senza restrizioni recupero 94% ingressi centri commerciali rispetto a 2019' (Di venerdì 7 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Il Covid Pass europeo ha senso per far ripartire il turismo e consentire agli stranieri di venire in Italia, ma non… - RobertoBurioni : La vittoria di Israele contro COVID-19 grazie alle vaccinazioni in una semplice immagine. Lo stesso può e deve avve… - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - dietnam : RT @Miti_Vigliero: Quando sale è poco affidabile. Se scende è strumento di vittoria personale Presidenti Covid Italia, indice Rt cresce an… - mgulivo7 : RT @LaCnews24: Covid, Calabria tra le due regioni con Rt piu' basso d'Italia (0,74): verso la zona gialla #calabrianotizie #newscalabria ht… -