Covid Italia: Igd,'in primi 6 giorni senza restrizioni +94% ingressi centri commerciali rispetto a 2019' (Di venerdì 7 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Il Covid Pass europeo ha senso per far ripartire il turismo e consentire agli stranieri di venire in Italia, ma non… - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - Agenzia_Italia : Aumentano i casi di operatori sanitari vaccinati che si ricontagiano - LibralonEddi : RT @paradoxMKD: Speranza: “Produrremo le fiale dei vaccini anti-Covid da soli” Giorgetti: 'saremo l’hub di riferimento per il Sud Europa e… - jobsocialeu : 'Naturalmente il sentiment in generale sul comparto dei centri commerciali in questo momento non è dei migliori ma,… -