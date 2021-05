Covid Italia: Igd,’in primi 6 giorni senza restrizioni +94% ingressi centri commerciali rispetto a 2019? (Di venerdì 7 maggio 2021) “Naturalmente il sentiment in generale sul comparto dei centri commerciali in questo momento non è dei migliori ma, grazie alle riaperture, sono convinto che il nostro settore possa riprendersi velocemente. Un segnale positivo e di resilienza del settore arriva dai dati registrati nei primi sei giorni senza restrizioni da lunedì 26 aprile, quando abbiamo riscontrato un recupero del 94% degli ingressi rispetto al 2019”. Così, intervistato da Adnkronos/LabItalia, Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd Siiq, uno dei principali player in Italia nella proprietà e gestione di centri commerciali e società quotata sul segmento Star di Borsa ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “Naturalmente il sentiment in generale sul comparto deiin questo momento non è dei migliori ma, grazie alle riaperture, sono convinto che il nostro settore possa riprendersi velocemente. Un segnale positivo e di resilienza del settore arriva dai dati registrati neiseida lunedì 26 aprile, quando abbiamo riscontrato un recupero del 94% deglial”. Così, intervistato da Adnkronos/Lab, Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd Siiq, uno dei principali player innella proprietà e gestione die società quotata sul segmento Star di Borsa ...

