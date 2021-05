Covid Italia, bollettino oggi 7 maggio: 10.554 casi, 207 morti, tasso di positività scende al 3,2% (Di venerdì 7 maggio 2021) Il bollettino Covid di oggi venerdì 7 maggio: sono 10.554 i nuovi contagi (ieri erano 11.807 i positivi), 207 i morti registrati nelle ultime... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 maggio 2021) Ildivenerdì 7: sono 10.554 i nuovi contagi (ieri erano 11.807 i positivi), 207 iregistrati nelle ultime...

Advertising

matteosalvinimi : Il Covid Pass europeo ha senso per far ripartire il turismo e consentire agli stranieri di venire in Italia, ma non… - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - Agenzia_Ansa : Von der Leyen, l'Italia aveva ragione sull'intervento della Ue sul Covid. La presidente della Commissione nel disco… - spighissimo : RT @Hanubis81: @spighissimo Ma come fanno altrimenti a giustificare la zona gialla in tutt'Italia ed il libera tutti , così come l'anno sco… - marcocarestia : RT @WineNewsIt: #ProseccoDocg @ProseccoCV, la forza di un #distretto. Cresciuto anche nel 2020 del #Covid. Il #RapportoEconomico2020: 92,1… -