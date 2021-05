Covid | in Liguria 133 nuovi casi e 9 decessi Aumenta l’Rt | ma diminuisce l’incidenza Toti | “Siamo a 92 casi ogni 100mila abitanti”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il governatore: “Da lunedì via alle prenotazioni per i tra i 55 e 59 anni. E dal 13 maggio torna la possibilità per il personale scolastico non universitario della, docente e non docente, di prenotare il proprio vaccino a prescindere dall'età”

Genova . "In un momento in cui la campagna vaccinale sta andando bene in Liguria è davvero spiacevole vedere volantini come quelli comparsi ad alcune fermate dell'autobus, ...del vaccino anti-Covid". ...Il personale scolastico, docente e non docente, non universitario della Liguria potrà tornare a prenotare il proprio vaccino anti covid a partire dalle 8 di giovedì 13 maggio, a prescindere dall'età. La Spezia, 7 maggio 2021 - In Liguria sono 133 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. I casi totali da inizio emergenza salgono così a 100.661. In discesa gli attualmente positivi.