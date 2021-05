Covid, in Italia prevale il giallo ma per la Sicilia si prospetta ancora la zona arancione (Di venerdì 7 maggio 2021) Sicilia in bilico tra giallo e arancione: cambio di fascia il 17 maggio? 6 maggio 2021 Sale anche questa settimana l'indice Rt in Italia: il parametro che descrive il tasso di contagiosità del ... Leggi su palermotoday (Di venerdì 7 maggio 2021)in bilico tra: cambio di fascia il 17 maggio? 6 maggio 2021 Sale anche questa settimana l'indice Rt in: il parametro che descrive il tasso di contagiosità del ...

matteosalvinimi : Il Covid Pass europeo ha senso per far ripartire il turismo e consentire agli stranieri di venire in Italia, ma non… - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - Agenzia_Ansa : Von der Leyen, l'Italia aveva ragione sull'intervento della Ue sul Covid. La presidente della Commissione nel disco… - Mapitup : Sospendere la proprietà intellettuale sui vaccini anti Covid vuol dire stare dalla parte dell'umanità… - laprovinciadico : Covid: 10.554 positivi e 207 morti in Italia, a Como 136 nuovi casi a Lecco 55 e a Sondrio 42 -