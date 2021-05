Covid, in Campania 1.382 nuovi positivi. L’indice di contagio al 7,3%. Altri 43 morti (21 nelle ultime 48 ore) (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 1.382, di cui 904 asintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 18.779 tamponi molecolari processati. Il tasso di positività, che qui non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 7,35%, in lievissima risalita rispetto ai giorni scorsi. Le vittime sono 43 (22 nelle ultime 48 ore). Alto il numero dei guariti, 2.177. I posti occupati in terapia intensiva – si apprende dal bollettino giornaliero dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa – sono sostanzialmente stabili a quota 121 (-2) mentre quelli di degenza scendono a 1.406. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 1.382, di cui 904 asintomatici, ialin, su 18.779 tamponi molecolari processati. Il tasso dità, che qui non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 7,35%, in lievissima risalita rispetto ai giorni scorsi. Le vittime sono 43 (2248 ore). Alto il numero dei guariti, 2.177. I posti occupati in terapia intensiva – si apprende dal bollettino giornaliero dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa – sono sostanzialmente stabili a quota 121 (-2) mentre quelli di degenza scendono a 1.406. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

