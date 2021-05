Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di venerdì 7 maggio 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 7 maggio, che sale di 10.554 casi e 207 morti. Coronavirus, bilancio del 7 maggio: 10.554 nuovi casi e 207 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 7 maggio, che sale di 10.554 casi e 207 morti. Coronavirus, bilancio del 7 maggio: 10.554 nuovi casi e 207 morti in più su Notizie.it.

Advertising

Corriere : Vaccini, il nuovo piano: dosi a insegnanti e 50enni e richiamo a 42 giorni per «salvare» le vacanze - virginiaraggi : Il Roseto comunale riapre le sue porte al pubblico. Tutti noi potremo di nuovo visitare, sempre nel rispetto delle… - NicolaMorra63 : Covid Calabria, in sei mesi più di 8mila positivi non comunicati a Roma: la voragine si allarga. Un nuovo caso Sici… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Aiuti alle imprese piegate dal Covid, prorogata la scadenza) è stato pubblicat… - ScavuzzoWanda : @alceo67 @AndreaVenanzoni Stavolta sarà sicuro e non forse perché qualcuno di loro scienziati già diceva: il Covid… -