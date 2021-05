Covid | il bollettino di oggi 6 maggio | 11 807 casi e 258 morti | positività sale al 3 | 6% Lombardia | 2 151 nuovi contagi

Advertising

Avvenire_Nei : Covid. 11.807 casi e 258 morti, tasso di positività 3,6% - fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - RoHeVa64 : RT @fisco24_info: Covid Italia, oggi 11.807 contagi e 258 morti: bollettino 6 maggio: I dati della Protezione Civile e le news con i nuovi… - infoitinterno : Covid in Lombardia, il bollettino di giovedì 6 maggio: 2.151 nuovi casi e 35 decessi in 24 ore. A Milano città +232… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

... 1.433 i pazientiricoverati in reparti di degenza. ABRUZZO - Sono 174 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo ildi oggi, 6 maggio. Nessun nuovo decesso registrato. Nella ...I dati della Protezione Civile, numeri e news dalle regioni:da Lombardia e Lazio, Campania e Veneto, Piemonte e Sicilia, Puglia e Liguria Ile i dati Italia della Protezione Civile, regione per regione. I numeri su contagi, ricoveri e morti di oggi, giovedì 6 maggio. le news dalle città - Roma, Milano, Napoli - e dalle ...La risposta europea alla crisi è certo senza precedenti, ma non all'altezza della situazione, soprattutto vedendo quel che accade negli Usa ...Covid in Lombardia, il bollettino di giovedì 6 maggio. Sono 2.151 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 103 “debolmente positivi”.