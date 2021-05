Covid Germania, meno restrizioni per i vaccinati (Di venerdì 7 maggio 2021) Maggiore libertà in Germania per i cittadini vaccinati contro il coronavirus. La Camera alta tedesca ha approvato la legge per allentare le restrizioni ai vaccinati, che sarà firmata dal presidente e pubblicata sulla gazzetta ufficiale entro fine giornata. Le nuove misure erano già state approvate ieri dalla Camera bassa e consentiranno ai cittadini, già vaccinati, di incontrarsi senza restrizioni di numero. Inoltre, non verranno conteggiati in riunioni a cui partecipano persone non vaccinate. Per loro non varrà il coprifuoco delle 22, molto contestato negli ultimi mesi dalla popolazione tedesca ma rimarrà in vigore l’uso delle mascherine e il distanziamento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Maggiore libertà inper i cittadinicontro il coronavirus. La Camera alta tedesca ha approvato la legge per allentare leai, che sarà firmata dal presidente e pubblicata sulla gazzetta ufficiale entro fine giornata. Le nuove misure erano già state approvate ieri dalla Camera bassa e consentiranno ai cittadini, già, di incontrarsi senzadi numero. Inoltre, non verranno conteggiati in riunioni a cui partecipano persone non vaccinate. Per loro non varrà il coprifuoco delle 22, molto contestato negli ultimi mesi dalla popolazione tedesca ma rimarrà in vigore l’uso delle mascherine e il distanziamento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

