Covid | Fontana | ‘Lombardia resta in fascia gialla | nostri parametri stabili’

Advertising

Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - fattoquotidiano : Il terrore corre nelle chat dei parlamentari leghisti, soprattutto quelli lombardi che hanno vissuto sulla propria… - holdenboerina : RT @matteomacor: oggi coreografia in cantiere con i colori ufficiali di @CambiamoConToti, superato con stile il collega #Fontana, Liguria-L… - arcanodavvero : RT @matteomacor: oggi coreografia in cantiere con i colori ufficiali di @CambiamoConToti, superato con stile il collega #Fontana, Liguria-L… - 93427ad0e1494f6 : RT @matteomacor: oggi coreografia in cantiere con i colori ufficiali di @CambiamoConToti, superato con stile il collega #Fontana, Liguria-L… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

...decisa frenata per quanto concerne il numero di inoculazioni giornaliere dei vaccini anti -... Dopo un avvio decisamente stentato, la regione governata da Attilioè riuscita a raggiungere ...... in merito ai possibili cambiamenti sulle regole anti -da effettuare in vista dell'estate: " ... conferma del giallo invece per tutte le altre Regioni, a partire dalla Lombardia conche ...Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "La Lombardia resta in fascia gialla. I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se non al massimo delle nostre possibilità". E' l'aggiornament ...«Villa Erba, uno tra i più splendidi gioielli architettonici del Lago di Como, diventa simbolo di rinascita convertendosi temporaneamente in hub vaccinale. Ritroviamo la giusta prospettiva sul futuro, ...