I vaccini anti - Covid dovrebbero essere resti disponibili liberamente a tutti i Paesi. Lo ha sostenuto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, intervenendo nel dibattito internazionale sull'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Erdogan Covid: Erdogan,vaccini siano disponibili liberamente a tutti "Quando sarà pronto, la Turchia condividerà con tutti il suo vaccino contro il Covid - 19", ha promesso Erdogan. Finora, Ankara ha utilizzato il vaccino cinese Sinovac e Pfizer - BioNTech e ha ...

ASIA/TURCHIA - Erdogan ospita i capi cristiani a una cena di "rottura del digiuno" del Ramadan L'evento è stato fortemente voluto da Erdogan, anche per il suo impatto simbolico. Il rilievo ... dove a causa della crisi pandemica da COVID - 19 è stato proibito a tutta la popolazione di consumare ...

I vaccini anti-Covid dovrebbero essere resti disponibili liberamente a tutti i Paesi. Lo ha sostenuto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, intervenendo nel dibattito internazionale sull'eliminazi ...

