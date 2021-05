Covid Emilia-Romagna, oggi 871 contagi e 16 morti: bollettino 7 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 871 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 maggio in Emilia-Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 16 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 374.498 casi di positività, 871 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.543 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,9%. E’ quanto emerge dal bollettino regionale. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,3 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.992. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 197 nuovi casi e Modena con 174; poi Parma (109) e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 871 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 16 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia insi sono registrati 374.498 casi di positività, 871 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.543 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,9%. E’ quanto emerge dalregionale. L’età media dei nuovi positivi diè 38,3 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.992. La situazione deinelle province vede Bologna con 197 nuovi casi e Modena con 174; poi Parma (109) e ...

