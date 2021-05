Covid: Draghi, se ben congegnata deroga brevetti non è disincentivo per chi produce (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - Persone che conoscono bene la materia mi dicono che una misura temporanea e ben congegnata non rappresenterebbe un disincentivo per l'industria farmaceutica. Ci sono tuttavia due ulteriori problemi che dovranno essere affrontati affinché la proposta si possa considerare realistica: la sicurezza della produzione e l'incredibile complessità del processo produttivo. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi durante la cena informale dei leader Ue a Porto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - Persone che conoscono bene la materia mi dicono che una misura temporanea e bennon rappresenterebbe unper l'industria farmaceutica. Ci sono tuttavia due ulteriori problemi che dovranno essere affrontati affinché la proposta si possa considerare realistica: la sicurezza della produzione e l'incredibile complessità del processo produttivo. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mariodurante la cena informale dei leader Ue a Porto.

