Covid, continua il calo dell'incidenza ma l'Rt sale a 0,89 (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio continua il calo nell'incidenza settimanale del coronavirus (127 per 100.000 rispetto ai 146 della settimana precedente). E' quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia Istituto Superiore di Sanità-Ministero della Salute.“Sebbene la campagna vaccinale progredisca sempre più velocemente, complessivamente, l'incidenza resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il contenimento dei nuovi casi”, si legge ancora nella bozza.Nel periodo 14-27 aprile 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,85-0,91), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente, ma sotto l'uno anche nel limite superiore. “Si osserva un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana dal 26 aprile al 2 maggioilnell'settimanale del coronavirus (127 per 100.000 rispetto ai 146a settimana precedente). E' quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanalea cabina di regia Istituto Superiore di Sanità-Ministeroa Salute.“Sebbene la campagna vaccinale progredisca sempre più velocemente, complessivamente, l'resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il contenimento dei nuovi casi”, si legge ancora nella bozza.Nel periodo 14-27 aprile 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,85-0,91), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente, ma sotto l'uno anche nel limite superiore. “Si osserva un ...

