Covid: chiusi sei negozi a Napoli per mancato rispetto norme (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno tenuto aperto i loro negozi oltre l'orario consentito e, in alcuni casi, hanno anche permesso ai clienti di consumare cibi e bevande all'interno dei locali: sei decreti di chiusura della durata tra 5 a 15 giorni sono stati notificati a Napoli, dagli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani, Bagnoli e Montecalvario, ai titolari di altrettanti esercizi commerciali in via Chiaia, largo San Giovanni Maggiore, piazza Municipio, via Salvatore Ferrara, piazza Montesanto e vico Figurelle a Montecalvario, ritenuti inottemperanti alle misure anti Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

