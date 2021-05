Covid Calabria | oggi 450 contagi e 8 morti | bollettino 7 maggio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 450 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 7. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8. I guariti o dimessi sono stati 262 da ieri. In leggera flessione l’occupazione delle terapie intensive, due in meno. Tra le province con ilr numero di nuovi casi Cosenza a 187, Reggioa 98, Catanzaro a 87, Crotone a 60 e Vibo Valentia a 18. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

E' quanto emerge dal Report settimanale vaccini antidel governo. Sono 3.200.944 le dosi di ... In particolare si trovano sotto l'86,87% di vaccinati con la prima dose la(66,07), la ...Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Cosenza a 187, Reggioa 98, Catanzaro a 87, Crotone a 60 e Vibo Valentia a 18.Lavoratori in piazza domani, sabato 8 maggio. Alle 11 Fronte Comunista e Fronte della Gioventù Comunista – Calabria, Usb Calabria, Collettivo Stipaturi – Lungro, Collettivo MalaErba - Reggio Calabria, ...La Calabria torna in zona gialla dopo settimane in arancione e una in rosso. E' il verdetto del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Un ...