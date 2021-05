Covid, Bassetti: “Gli ospedali si svuotano” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Il dato che dobbiamo guardare non è tanto la percentuale di positivi, quanto qual è il carico degli ospedali e ormai sono 3 settimane che si stanno scaricando”. Lo dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando gli ultimi dati di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sull’andamento di Covid-19. “Nell’ultima settimana – sottolinea Bassetti – se si guarda la curva delle persone in ospedale, è una discesa molto ripida: ogni giorno abbiamo 70-80 malati in meno in terapia intensiva, tra il 10 e il 12% in una settimana di presenze in meno, e lo stesso possiamo dire della media intensità quindi vuol dire che gli ospedali progressivamente si svuotano e non si stanno ri-riempiendo con i ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “Il dato che dobbiamo guardare non è tanto la percentuale di positivi, quanto qual è il carico deglie ormai sono 3 settimane che si stanno scaricando”. Lo dice all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando gli ultimi dati di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sull’andamento di-19. “Nell’ultima settimana – sottolinea– se si guarda la curva delle persone in ospedale, è una discesa molto ripida: ogni giorno abbiamo 70-80 malati in meno in terapia intensiva, tra il 10 e il 12% in una settimana di presenze in meno, e lo stesso possiamo dire della media intensità quindi vuol dire che gliprogressivamente sie non si stanno ri-riempiendo con i ...

