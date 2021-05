**Covid: Assoutenti, ‘boom sequestri medicinali contraffatti, +45% in un anno’ (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “E’ boom di farmaci contraffatti in Italia, con i sequestri da parte delle autorità competenti cresciuti del +45% nel 2020 rispetto all’anno precedente”. Lo denuncia oggi Assoutenti, che si occupa di lotta alla contraffazione nell’ambito di Io sono originale’, un progetto volto a combattere il fenomeno e dare indicazioni utili ai consumatori. “I dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane segnano una fortissima crescita nei sequestri di medicinali contraffatti o illegali operati sul territorio italiano ‘ spiega Assoutenti ‘ 2.192 kg di farmaci sottoposti a sequestro e circa 1 milione di confezioni contro i 1.509 kg del 2019”. Una fetta consistente di tali forniture illecite “riguarda proprio la cura del Covid-19: a partire dallo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “E’ boom di farmaciin Italia, con ida parte delle autorità competenti cresciuti delnel 2020 rispetto all’anno precedente”. Lo denuncia oggi, che si occupa di lotta alla contraffazione nell’ambito di Io sono originale’, un progetto volto a combattere il fenomeno e dare indicazioni utili ai consumatori. “I dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane segnano una fortissima crescita neidio illegali operati sul territorio italiano ‘ spiega‘ 2.192 kg di farmaci sottoposti a sequestro e circa 1 milione di confezioni contro i 1.509 kg del 2019”. Una fetta consistente di tali forniture illecite “riguarda proprio la cura del Covid-19: a partire dallo ...

