Covid-19, l'aggiornamento sui contagi in Campania: il bollettino odierno (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano sui contagi da Covid-19. Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 1.382 nuovi positivi per un indice di positività del 4%. I guariti nel frattempo sono saliti di 2.177 unità mentre i morti sono 43. Di seguito il report completo: Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.382 (*) di cui Asintomatici: 904 (*) Sintomatici: 478 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 18.779 Tamponi antigenici del giorno: 7.774 ?Deceduti: 43 (**)? Totale deceduti: 6.591 Guariti: 2.177 Totale guariti: 308.632 ** 21 deceduti nelle ultime 48 ore, 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri

