Covid-19, il report del San Pio: un nuovo decesso, la situazione resta stabile (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si mantiene stabile il dato riguardante i ricoveri nell’area Covid del San Pio. L’azienda ospedaliera ha reso noto il bollettino odierno che riporta 70 degenti: C’è un decesso e riguarda un paziente non residente nel Sannio. Di seguito il riepilogo nel dettaglio: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si mantieneil dato riguardante i ricoveri nell’areadel San Pio. L’azienda ospedaliera ha reso noto il bollettino odierno che riporta 70 degenti: C’è une riguarda un paziente non residente nel Sannio. Di seguito il riepilogo nel dettaglio: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

occhio_notizie : Vaccinazioni in Campania, raggiunta quota 2 milioni di dosi | Il report - giornaleradiofm : Salute: Covid: report Iss, cala pressione su ospedali ma ancora 5 regioni sopra soglia critica: Roma, 7 mag. (Adnkr… - Agenzia_Dire : Tutti i numeri del report settimanale #Covid_19 in Italia. - DeloitteItalia : La #digitalizzazione si configura come un key enabler di evoluzione del #TradeFinance. L’interconnessione tra i pla… - 11secon : #COVID19 - #ITALIA Resoconto sulla #vaccinazione anti-#Covid, aggiornato ad oggi. Fonte: Ministero della Salute Li… -