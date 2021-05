Così il Salvini referendario aiuta Cartabia a sminare la partita sulla prescrizione (Di venerdì 7 maggio 2021) Certo a tre giorni da un delicatissimo vertice su processo penale e prescrizione, convocato da Marta Cartabia per lunedì prossimo, Matteo Salvini poteva anche toccarla un po’ più piano. Poteva evitare che sul precario tavolo della maggioranza precipitasse la sua proposta di rispondere alle difficoltà del “pacchetto giustizia” con l’iniziativa referendaria, avviata d’intesa coi radicali. Eppure il quadro politico non sembra sconvolto più di tanto dalla “bomba” del leader leghista. E il motivo non riguarda solo lo snobistico sussiego che l’ex maggioranza giallorossa esibisce nei confronti di Salvini. Il quale ieri intanto ha almeno un po’ stemperato il tono della “minaccia” di abbandonare le riforme con Cartabia e imbracciare i referendum: lo faremo, ha detto, «se i partiti non troveranno un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Certo a tre giorni da un delicatissimo vertice su processo penale e, convocato da Martaper lunedì prossimo, Matteopoteva anche toccarla un po’ più piano. Poteva evitare che sul precario tavolo della maggioranza precipitasse la sua proposta di rispondere alle difficoltà del “pacchetto giustizia” con l’iniziativa referendaria, avviata d’intesa coi radicali. Eppure il quadro politico non sembra sconvolto più di tanto dalla “bomba” del leader leghista. E il motivo non riguarda solo lo snobistico sussiego che l’ex maggioranza giallorossa esibisce nei confronti di. Il quale ieri intanto ha almeno un po’ stemperato il tono della “minaccia” di abbandonare le riforme cone imbracciare i referendum: lo faremo, ha detto, «se i partiti non troveranno un ...

