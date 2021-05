Così il Recovery plan rivoluzionerà l’istruzione. Per la presidente della Commissione Cultura, Casa: “Senza risorse sul capitale umano non c’è domani” (Di venerdì 7 maggio 2021) Quello dell’istruzione sarà un ruolo “cardine, centrale, decisivo” all’interno del Recovery plan che, non a caso, “prevede per istruzione e ricerca ingenti risorse”. L’onorevole Vittoria Casa, parlamentare M5S e presidente della Commissione Cultura è chiara sul punto: “Senza adeguate risorse sul capitale umano, non esiste futuro possibile”. Di quanti soldi parliamo? Alla missione 4, “Istruzione e Ricerca”, sono assegnati 30,88 miliardi di euro, dei quali 19,44 per il potenziamento dei servizi di istruzione dagli asili alle università e 11,44 per la ricerca e i legami con l’impresa. Tuttavia è un numero di base, a crescere, perché nel piano sono previste anche altre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Quello delsarà un ruolo “cardine, centrale, decisivo” all’interno delche, non a caso, “prevede per istruzione e ricerca ingenti”. L’onorevole Vittoria, parlamentare M5S eè chiara sul punto: “adeguatesul, non esiste futuro possibile”. Di quanti soldi parliamo? Alla missione 4, “Istruzione e Ricerca”, sono assegnati 30,88 miliardi di euro, dei quali 19,44 per il potenziamento dei servizi di istruzione dagli asili alle università e 11,44 per la ricerca e i legami con l’impresa. Tuttavia è un numero di base, a crescere, perché nel piano sono previste anche altre ...

Advertising

gennaromigliore : La #Napoli che esce dall’era DeMagistris è una Napoli che ha visto tragicamente mantenere le sue promesse: promise… - nuccia20 : RT @Lacasespoglia: Così parla @Antonio_Tajani. L' UE è consapevole che nel Governo a cui affidano il Fund del Recovery c' è chi intende… - Marilen97832318 : RT @Lacasespoglia: Così parla @Antonio_Tajani. L' UE è consapevole che nel Governo a cui affidano il Fund del Recovery c' è chi intende… - saveriolakadima : RT @Lacasespoglia: Così parla @Antonio_Tajani. L' UE è consapevole che nel Governo a cui affidano il Fund del Recovery c' è chi intende… - Lacasespoglia : Così parla @Antonio_Tajani. L' UE è consapevole che nel Governo a cui affidano il Fund del Recovery c' è chi int… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Recovery Il miele contiene tracce di Cesio - 137/ Residui dei test nucleari degli anni '60 LA POLEMICA/ Slow Food all'attacco: il Recovery non promuove la transizione ecologica Ma come è ... che lo confondono con il potassio, così come è stato pubblicato su Nature Communications. Che le ...

Milano e Roma in testa in Europa per la richiesta di aria più pulita Nel Recovery Plan italiano si doveva mettere le città al centro molto di più di quanto previsto dal ...e Giovannini chiediamo di segnare una svolta su queste scelte che oggi riscuotono di così grande ...

Casa (M5S): "Così il Recovery plan rivoluzionerà scuole e università" LA NOTIZIA LA POLEMICA/ Slow Food all'attacco: ilnon promuove la transizione ecologica Ma come è ... che lo confondono con il potassio,come è stato pubblicato su Nature Communications. Che le ...NelPlan italiano si doveva mettere le città al centro molto di più di quanto previsto dal ...e Giovannini chiediamo di segnare una svolta su queste scelte che oggi riscuotono digrande ...