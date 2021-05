Coronavirus | sotto 400mila i positivi in Italia

Advertising

ag_notizie : Covid, in Sicilia continua la discesa di contagi (44 in provincia) e ricoveri: rt sotto l'1, ma si resta arancioni… - PalermoToday : Covid, in Sicilia continua la discesa di contagi e ricoveri: rt sotto l'1, ma si resta arancioni… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: attualmente positivi sotto quota 400 mila, 207 morti: (ANSA) - ROMA, 07 MAG - Gli attualmen… - tusciaweb : Coronavirus, gli attuali positivi totali sotto la soglia dei 400mila Roma - Sono 10mila 554 i nuovi casi di Co - NoiNotizie : Sotto i quattrocentomila. #coronavirus: #Italia, 397564 attualmente positivi a test (-5238 in un giorno) con 122470… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sotto

Gazzetta del Sud

... che spiega: 'La circolare ministeriale prevede un uso preferenziale per gli over 60, ma ciò non vuol dire che non possano essere usati al di. Infatti abbiamo visto come in Gran Bretagna hanno ...Gli attualmente positivi per ilin Italia scendonoquota 400mila: sono esattamente 397.564 ( - 5.238 rispetto a ieri). I guariti e dimessi sono 3.572.713 (+15.580). In isolamento ...Quattro nuovi casi ogni secondo e più di due morti ogni minuto nelle ultime 24 ore: l'allarme dell'Unicef lancia un appello per 21 milioni di dollari. Yasmin Ali Haque: "Stanno perdendo i genitori e c ...Brusaferro (Iss): "La curva in Italia è in decrescita mentre in altri paesi Ue la situazione è altalenante e di transizione. Il dato significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province ...