Coronavirus Italia, i grafici su contagi, decessi e terapie intensive di Gimbe (Di venerdì 7 maggio 2021) contagi Covid , decessi e attualmente positivi in calo nella settimana 28 aprile - 4 maggio 2021 rispetto a quella precedente. E scende anche la pressione sugli ospedali. E' quanto emerge dal ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021)Covid ,e attualmente positivi in calo nella settimana 28 aprile - 4 maggio 2021 rispetto a quella precedente. E scende anche la pressione sugli ospedali. E' quanto emerge dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 11.807 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - DPCgov : ???????????? Anche l'Italia ha fatto la propria parte per aiutare l'#India colpita dal #coronavirus. Coordinata dal Dipar… - ilpost : I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia - MPerardi : Guarda caso aveva buona condotta e buon rendimento. Invece gli imbecilli che non han mai preso una sufficienza con… - Nclosing123 : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Scuola, Record contagi in età scolare: sono il 19,7% di tutti i nuovi positivi in Italia. Mai così alta dall'i… -