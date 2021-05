Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di venerdì 7 maggio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 maggio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 11.807 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - DPCgov : ???????????? Anche l'Italia ha fatto la propria parte per aiutare l'#India colpita dal #coronavirus. Coordinata dal Dipar… - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - EmMicucci : #Coronavirus #Iss: prevale in Italia #varianteinglese, necessaria particolare cautela - Brghm3 : RT @ilpost: I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia -