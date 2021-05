Coronavirus, in India nuovo picco di morti e contagi mentre il piano vaccinazioni deve rallentare. In Giappone scatta il lockdown soft per salvare le Olimpiadi (Di venerdì 7 maggio 2021) India EPA/JAGADEESH NV Un uomo porta una bombola di ossigeno vuota per il rifornimento nel centro di Bangalore, in IndiaLa carenza di dosi rallenta le vaccinazioni in India Il ritmo delle vaccinazioni in India registra un drastico calo mentre il Paese continua ad affrontare l’ondata di contagi e decessi. Nelle ultime 24 ore secondo il ministero della Salute Indiano, i contagi giornalieri di Coronavirus sono stati 414.188 mentre le vittime sono state 3.915. Un nuovo picco mai registrato finora in un singolo Paese. Dopo alcuni giorni dalla ripartenza del piano di vaccinazione nazionale di massa, in India sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021)EPA/JAGADEESH NV Un uomo porta una bombola di ossigeno vuota per il rifornimento nel centro di Bangalore, inLa carenza di dosi rallenta leinIl ritmo delleinregistra un drastico caloil Paese continua ad affrontare l’ondata die decessi. Nelle ultime 24 ore secondo il ministero della Saluteno, igiornalieri disono stati 414.188le vittime sono state 3.915. Unmai registrato finora in un singolo Paese. Dopo alcuni giorni dalla ripartenza deldi vaccinazione nazionale di massa, insono ...

