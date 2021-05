Coronavirus | il bollettino di oggi venerdì 7 maggio | 43 morti in Campania | 17 nel Lazio Ecco i nuovi casi Covid e le regioni che cambiano

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 maggio: 10.554 nuovi casi, i morti sono 207 - fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - VivMilano : RT @lifestyleblogit: Covid Italia, oggi 10.554 contagi e 207 morti: bollettino coronavirus 7 maggio - - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE-207 MORTI????????Coronavirus, bollettino 7 maggio 2021: i dati per regione -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

PIEMONTE - Sono 867 i nuovi contagi dain Piemonte secondo ildi oggi, 7 maggio. Registrati inoltre altri 14 morti. I nuovi casi positivi sono pari al 3,3% di 26.318 tamponi ...I dati di oggi dalla Regione Sono 867 i nuovi contagi dain Piemonte secondo ildi oggi, 7 maggio. Registrati inoltre altri 14 morti. I nuovi casi positivi sono pari al 3,3% di 26.318 tamponi eseguiti, di cui 17.274 antigenici. Dei ...Il bollettino della Regione di venerdì 7 maggio 2021: sono 160 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 1.759 in Lombardia con 51.195 tamponi effettuati e il tasso di positività del ...Sono 10.554 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 7 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nelle regioni -divise tra zona rossa, arancione e gialla con ...