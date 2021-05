Coronavirus | il bollettino di oggi 7 maggio

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 7 maggio 2021)Italia, ilCovid di: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaLa campagna vaccinale in Italia progredisce sempre di più. Dal prossimo lunedì, 10, come annunciato dal commissario Francesco Figliuolo, partiranno le prenotazioni per gli over 50. Attualmente è circa il 25% di italiani ad aver ricevuto almeno una dose, di cui lar parte appartenenti a categorie fragili e gli over 70. Fino ad ora sono state oltre 22 milioni le dosi somministrate e si viaggia verso i 7 milioni di italiani vaccinati con anche la seconda dose di richiamo. La media di vaccinati al giorno è di 400.000, mentre il ...