Coronavirus | i dati Istat che segnalano qualcosa di inaspettato

I dati Istat portano una consapevolezza diversa che forse stona un po' dall'idea generale creata attorno al Coronavirus. Coronavirus, dati su anziani (AdobeStock)A poco più di un anno dallo scoppio del Coronavirus si è sempre letto che i soggetti a maggior rischio fossero gli anziani. In fin dei conti è così, anche se alcuni dati potrebbero davvero stupire. Recentemente, l'Istat ha divulgato dei dati con i numeri di decessi di gennaio e febbraio 2021. Si sono verificati 126.735 decessi. La particolarità è che all'interno delle singolo fasce di età, la mortalità che è arrivata per gli anziani è di un numero inferiore rispetto ad anni come il 2018 e il 2019. Anni che, come ben sappiamo, sono stati senza pandemia.

