Coronavirus, i dati – 10.554 nuovi contagi con 328mila tamponi in 24 ore: tasso di positività scende al 3,28%. Altre 207 vittime (Di venerdì 7 maggio 2021) scende il numero di contagi giornalieri in Italia rispetto a ieri. Secondo i dati diffusi dal ministero della salute, sono infatti 10.554 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, contro le 11.807 della giornata precedente. Un numero che emerge a fronte di 328.612 tamponi effettuati, leggermente superiori ai 324mila di ieri. Il tasso di positività torna così a calare fino al 3,28%, contro il 3,8% di ieri. Numeri in discesa anche rispetto alla settimana scorsa: il 30 aprile si sono registrati infatti 13.446 casi, con il tasso di positività al 3,9%. scende anche il numero delle vittime giornaliere che, comunque, rimangono sempre sopra le 200: sono 207 contro le 258 di ieri. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021)il numero digiornalieri in Italia rispetto a ieri. Secondo idiffusi dal ministero della salute, sono infatti 10.554 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, contro le 11.807 della giornata precedente. Un numero che emerge a fronte di 328.612effettuati, leggermente superiori ai 324mila di ieri. Ilditorna così a calare fino al 3,28%, contro il 3,8% di ieri. Numeri in discesa anche rispetto alla settimana scorsa: il 30 aprile si sono registrati infatti 13.446 casi, con ildial 3,9%.anche il numero dellegiornaliere che, comunque, rimangono sempre sopra le 200: sono 207 contro le 258 di ieri. L'articolo proviene da Il ...

