Coronavirus, è ufficiale: da lunedì 10 quasi tutta Italia è in zona gialla, restano arancioni solo 3 Regioni (Di venerdì 7 maggio 2021) Coronavirus, i colori dell'Italia da lunedì 10 maggio Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 10 maggio. Nessuna regione è in area rossa. Sono in area arancione le Regioni Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta. Tutte le altre Regioni compresa la Calabria e le province autonome sono in area gialla. L'articolo proviene da City Roma News.

