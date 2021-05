Coronavirus, crescono ancora i nuovi positivi: 314 nelle Marche. Allarme in una provincia/ Il contagio nelle regioni (Di venerdì 7 maggio 2021) ANCONA - Marche , ancora non ufficialmente, confermate in zona gialla , ma con 7 comuni in bilico con l'arancione rafforzato l'emergenza Covid non può considerarsi superata. Oggi il Gores ha segnalato ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 7 maggio 2021) ANCONA -non ufficialmente, confermate in zona gialla , ma con 7 comuni in bilico con l'arancione rafforzato l'emergenza Covid non può considerarsi superata. Oggi il Gores ha segnalato ...

Advertising

infoitsalute : Coronavirus, crescono i casi in Maremma: i nuovi positivi sono 43. Tre ricoveri in meno - - MutiCarla : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus nel mondo. In Nepal crescono i contagi in modo vertiginoso. 'Rischia di diventare una nuova India' https://t… - Miti_Vigliero : Coronavirus nel mondo. In Nepal crescono i contagi in modo vertiginoso. 'Rischia di diventare una nuova India'… - ilGiunco : Coronavirus, crescono i casi in Maremma: i nuovi positivi sono 43. Tre ricoveri in meno - EmilioBerettaF1 : Coronavirus nel mondo. In Nepal crescono i contagi in modo vertiginoso. 'Rischia di diventare una nuova India'… -