Coronavirus Campania | il bollettino del 7 maggio

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ildi oggi informa sulla situazione contagi nella regione: ecco i numeri dei nuovi casi didi oggi 7. La situazioneinLa Regionecontinua ad essere in zona gialla nonostante la paura di un possibile ritorno in area arancione nella giornata di venerdì scorso. Negli ultimi giorni, in base ai tamponi processati, i contagi sembrano finalmente essere in calo. Il governatore Vincenzo De Luca ha infatti emesso un’ordinanza per stabilire dei provvedimenti decisivi per la ripartenza in sicurezza delle attività economiche, sociali e culturali. Si attende nel corso della giornata odierna la consueta diretta del governatore, che negli ultimi tempi ha invitato tutta la popolazione a tenere alta l’attenzione con ...